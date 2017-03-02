Водитель-лихач перевернулся на машине и пешком скрылся с места ДТП в Ростове





Мужчина перевернулся на автомобиле «ВАЗ-21150», чуть не влетел в здание и пешком скрылся с места ДТП в Ростове. Авария случилась 1 марта примерно в 22:40, в районе дома №21 на улице Зеленая.

- По предварительной информации, водитель не справился управлением и допустил опрокидывание автомобиля,- сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.



Водитель не получил серьезных травм. До приезда полиции и скорой он самостоятельно выбрался из машины и сбежал. Сейчас его разыскивают. Информации о том, что брошенный автомобиль числится в угоне, пока не поступало.