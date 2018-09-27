Мужчина ограбил ростовчанку в лифте



Мужчина ограбил ростовчанку в лифте. Инцидент произошел в Октябрьском районе 27 сентября.



По предварительным данным, девушка шла домой. В подъезд своего дома она вошла с неизвестным ей мужчиной. Он направился за своей жертвой в лифт. Там он сорвал с потерпевшей цепочку и сбежал.



- Спустя сутки полицейские задержали молодого человека, схожего по приметам. 31-летнего ростовчанина изобличили в совершенном преступлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».