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Мужчина ограбил ростовчанку в лифте

Мужчина ограбил ростовчанку в лифте
Мужчина ограбил ростовчанку в лифте. Инцидент произошел в Октябрьском районе 27 сентября.

По предварительным данным, девушка шла домой. В подъезд своего дома она вошла с неизвестным ей мужчиной. Он направился за своей жертвой в лифт. Там он сорвал с потерпевшей цепочку и сбежал.

- Спустя сутки полицейские задержали молодого человека, схожего по приметам. 31-летнего ростовчанина изобличили в совершенном преступлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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