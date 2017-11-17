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Мужчина обманул пенсионерку в Ростове, расплатившись с ней билетами из «Банка приколов»

Мужчина обманул пенсионерку в Ростове, расплатившись с ней билетами из «Банка приколов»

Незнакомец обманул жительницу Железнодорожного района Ростова, расплатившись с ней билетами из «Банка приколов».

Мужчина обратил внимание на мебель, которую увидел во дворе частного дома пенсионерки. Он предложил ей продать имущество. Ростовчанка согласилась. Покупатель расплатился с ней, погрузил мебель в машину и уехал. Через время женщина обнаружила, что за своё имущество получила не настоящие деньги, а билеты из «Банка приколов». Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.
- Гражданка обратилась в полицию. По подозрению в мошенничестве был задержан 35-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело.

Мошеннику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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