Мужчина на «Форде» сбил пешехода в Ростовской области



Мужчина на «Форде» сбил пешехода на трассе Аксай — Большой Лог в Ростовской области. Авария случилась 4 сентября на пятом километре автодороги.



30-летний водитель «Форда Фокус» ехал по трассе. В это время на проезжую часть неожиданно вышел 37-летний мужчина. Автомобилист не смог затормозить и сбил его. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.



- На месте аварии работали сотрудники ДПС, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.