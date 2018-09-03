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Мужчина на «Форде» сбил пешехода в Ростовской области

Мужчина на «Форде» сбил пешехода в Ростовской области
Мужчина на «Форде» сбил пешехода на трассе Аксай — Большой Лог в Ростовской области. Авария случилась 4 сентября на пятом километре автодороги.

30-летний водитель «Форда Фокус» ехал по трассе. В это время на проезжую часть неожиданно вышел 37-летний мужчина. Автомобилист не смог затормозить и сбил его. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

- На месте аварии работали сотрудники ДПС, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

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