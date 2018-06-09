Мужчина избил приятеля табуретом во время застолья в Ростове



В донской столице застолье закончилось дракой с применением табурета. Потасовка между собутыльниками произошла 10 июня на улице 339-й Стрелковой Дивизии, сообщает DonDay.ru.



По предварительным данным, 46-летний Алексей Т. зашел в гости к своему товарищу. Мужчины, не раздумывая, решили устроить застолье. Ростовчане накрыли стол и начали распивать алкоголь. В какой-то момент между собутыльниками завязался спор. Хозяин квартиры, пытаясь отстоять свое мнение, схватил табурет и несколько раз ударил гостя. Алексей ненадолго потерял сознание. Тогда дебошир вызвал другу скорую помощь. Медики осмотрели пострадавшего, обработали рану. От госпитализации Алексей отказался.