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Мужчина избил приятеля табуретом во время застолья в Ростове

Мужчина избил приятеля табуретом во время застолья в Ростове
В донской столице застолье закончилось дракой с применением табурета. Потасовка между собутыльниками произошла 10 июня на улице 339-й Стрелковой Дивизии, сообщает DonDay.ru.

По предварительным данным, 46-летний Алексей Т. зашел в гости к своему товарищу. Мужчины, не раздумывая, решили устроить застолье. Ростовчане накрыли стол и начали распивать алкоголь. В какой-то момент между собутыльниками завязался спор. Хозяин квартиры, пытаясь отстоять свое мнение, схватил табурет и несколько раз ударил гостя. Алексей ненадолго потерял сознание. Тогда дебошир вызвал другу скорую помощь. Медики осмотрели пострадавшего, обработали рану. От госпитализации Алексей отказался.

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