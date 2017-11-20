Мужчина и женщина погибли при пожарах в Ростовской области



Два человека погибли за сутки при пожарах в Ростовской области.



В результате возгорания частного дома в городе Миллерово ночью 21 ноября погибла женщина. ЧП произошло на улице Калинина. Дом горел на площади 20 кв. м. К тушению привлекались шесть спасателей и две единицы техники.



В Тарасовском районе в пожаре погиб мужчина. В слободе Ефремово-Степановка на улице Ленина загорелся частный дом. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 21 ноября в 11:44. Огнём было охвачено 20 кв. м помещения. В ликвидации пожара были задействованы пять спасателей и две единицы техники.



Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.