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Мужчина и женщина погибли при пожарах в Ростовской области

Мужчина и женщина погибли при пожарах в Ростовской области
Два человека погибли за сутки при пожарах в Ростовской области.

В результате возгорания частного дома в городе Миллерово ночью 21 ноября погибла женщина. ЧП произошло на улице Калинина. Дом горел на площади 20 кв. м. К тушению привлекались шесть спасателей и две единицы техники.

В Тарасовском районе в пожаре погиб мужчина. В слободе Ефремово-Степановка на улице Ленина загорелся частный дом. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 21 ноября в 11:44. Огнём было охвачено 20 кв. м помещения. В ликвидации пожара были задействованы пять спасателей и две единицы техники.

Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

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