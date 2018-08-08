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Мужчина и трое детей пострадали в ДТП в Ростове-на-Дону

Мужчина и трое детей пострадали в ДТП в Ростове-на-Дону
44-летний мужчина и трое детей пострадали в аварии в донской столице. ДТП случилось 14 августа в Измаильском переулке.

По предварительной информации, 30-летний водитель «БМВ», поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении водителю «Дэу Нексии» и допустил столкновение.

- В результате происшествия пострадали 44-летний водитель «Нексии» и трое его несовершеннолетних пассажиров – 10, 12 и 3 лет, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами их доставили в больницу.

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