Мужчина хранил марихуану в своей квартире в Таганроге





44-летний мужчина хранил марихуану в своей квартире в Таганроге. По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, часть наркотиков у него была при себе, когда его задержали полицейские. После этого, 18 февраля, в доме мужчины провели обыск и нашли более 12 грамм растительной массы зеленого цвета. То, что это именно марихуана, подтвердили эксперты после физико-химического исследования.



На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит штраф до 40 тыс. руб., исправительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.