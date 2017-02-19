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Мужчина хранил марихуану в своей квартире в Таганроге

Мужчина хранил марихуану в своей квартире в Таганроге

44-летний мужчина хранил марихуану в своей квартире в Таганроге. По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, часть наркотиков у него была при себе, когда его задержали полицейские. После этого, 18 февраля, в доме мужчины провели обыск и нашли более 12 грамм растительной массы зеленого цвета. То, что это именно марихуана, подтвердили эксперты после физико-химического исследования.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит штраф до 40 тыс. руб., исправительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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