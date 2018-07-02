Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку в Новочеркасске





В Новочеркасске пожилая женщина погибла под колёсами мусоровоза. Трагический случай произошёл 4 июля около 8 часов утра на площади Чапаева.



По предварительным данным, спецмашина, завершив работу, начала движение от контейнерной площадки. В это время позади многотонной машины стояла пенсионерка, сообщает DonDay Новочеркасск. Водитель не заметил пешехода и наехал на женщину.



От полученных травм она скончалась на месте происшествия. На вид погибшей - около 80 лет.