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Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку в Новочеркасске

Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку в Новочеркасске

В Новочеркасске пожилая женщина погибла под колёсами мусоровоза. Трагический случай произошёл 4 июля около 8 часов утра на площади Чапаева.

По предварительным данным, спецмашина, завершив работу, начала движение от контейнерной площадки. В это время позади многотонной машины стояла пенсионерка, сообщает DonDay Новочеркасск. Водитель не заметил пешехода и наехал на женщину.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия. На вид погибшей - около 80 лет.

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