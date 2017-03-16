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Мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с «Ниссаном» в Таганроге

Мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с «Ниссаном» в Таганроге

Мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с «Ниссаном» в Таганроге. Авария произошла 17 марта, примерно в половину одиннадцатого вечера. Последствия аварии сфотографировали очевидцы.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 38-летний водитель иномарки поворачивал с улицы Транспортной на улицу Кузнечную. Там, в районе дома № 79, он и врезался в мотоцикл «Рейсер». В итоге мотоциклист получил серьезный травмы и был доставлен в больницу.

Отметим, что если после проверки ГИБДД выяснит, что виновником аварии является именно водитель «Ниссана», мужчине будет грозить уголовная ответственность.

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