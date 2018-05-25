Авторизация

Регистрация


  • USD 62.64
  • EUR 72.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мотоциклист сбил сотрудника ДПС в Ростовской области: видео

Мотоциклист сбил сотрудника ДПС в Ростовской области: видео
Сотрудника ДПС сбил мотоциклист в Ростовской области: видео. ЧП произошло 28 мая около 23 часов на пересечении улицы Московской и проспекта Платовского.

Как сообщает DonDay-Новочеркасск, парень на мотоцикле ехал с превышением скорости и не стал притормаживать на повороте. В итоге он сбил инспектора ГИБДД, который регулировал движение на проезжей части.

Помимо этого, двухколесный транспорт врезался в припаркованный «ВАЗ-2109», а затем отлетел от него в машину ГИБДД. «Девятка» в свою очередь задела стоявшую перед ней «Ладу Приору».

В итоге правоохранитель получил легкие травмы. От помощи медиков он отказался. Инспектор доработал свою смену. Мотоциклист также не стал обращаться к врачам.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.