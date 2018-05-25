Мотоциклист сбил сотрудника ДПС в Ростовской области: видео



Сотрудника ДПС сбил мотоциклист в Ростовской области: видео. ЧП произошло 28 мая около 23 часов на пересечении улицы Московской и проспекта Платовского.



Как сообщает DonDay-Новочеркасск, парень на мотоцикле ехал с превышением скорости и не стал притормаживать на повороте. В итоге он сбил инспектора ГИБДД, который регулировал движение на проезжей части.



Помимо этого, двухколесный транспорт врезался в припаркованный «ВАЗ-2109», а затем отлетел от него в машину ГИБДД. «Девятка» в свою очередь задела стоявшую перед ней «Ладу Приору».



В итоге правоохранитель получил легкие травмы. От помощи медиков он отказался. Инспектор доработал свою смену. Мотоциклист также не стал обращаться к врачам.

