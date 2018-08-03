Мотоциклист погиб, врезавшись в МАЗ на трассе в донском регионе: видео



Под Новочеркасском водитель мотоцикла погиб, врезавшись в большегруз. Авария случилась возле поворота на Грушевскую станицу 6 августа около 19 часов.



По информации DonDay - Новочеркасск, водитель МАЗа ехал в направлении города. Когда он стал сворачивать к станице Грушевской, в него «влетел» мотоцикл. 22-летний владелец двухколесного транспорта попытался свести к минимуму силу удара. Тем не менее на большой скорости он этого сделать не успел.



В итоге мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте.

