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Мотоциклист погиб, врезавшись в МАЗ на трассе в донском регионе: видео

Мотоциклист погиб, врезавшись в МАЗ на трассе в донском регионе: видео
Под Новочеркасском водитель мотоцикла погиб, врезавшись в большегруз. Авария случилась возле поворота на Грушевскую станицу 6 августа около 19 часов.

По информации DonDay - Новочеркасск, водитель МАЗа ехал в направлении города. Когда он стал сворачивать к станице Грушевской, в него «влетел» мотоцикл. 22-летний владелец двухколесного транспорта попытался свести к минимуму силу удара. Тем не менее на большой скорости он этого сделать не успел.

В итоге мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте.

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