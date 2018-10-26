Мотоциклист на «зебре» сбил пешехода в Ростовской области
В Ростовской области мотоциклист сбил пешехода. ДТП произошло днём 29 октября на улице 2-я Бетонная в Волгодонске.
По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла «Ямаха» наехал на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Пострадавший 41-летний пешеход с различными травмами доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.