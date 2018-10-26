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Мотоциклист на «зебре» сбил пешехода в Ростовской области

Мотоциклист на «зебре» сбил пешехода в Ростовской области

В Ростовской области мотоциклист сбил пешехода. ДТП произошло днём 29 октября на улице 2-я Бетонная в Волгодонске.

По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла «Ямаха» наехал на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Пострадавший 41-летний пешеход с различными травмами доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.

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