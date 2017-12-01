Мошенник в Ростове завладел автомобилем «Инфинити»
Мошенник в Ростове завладел автомобилем «Инфинити». Инцидент случился в Ворошиловском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, женщина сдала свою иномарку в ремонт 31-летнему жителю села Чалтырь. Приняв автомобиль, ранее судимый мужчина перестал выходить на связь, а владелица машины обратилась в полицию. Сумма ущерба составила порядка миллиона рублей.
- В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мерой пресечения избрана подписка о невыезде, - отметили в ведомстве.