Мошенник, представляясь работником мебельного магазина, обманул несколько ростовчан





Мошенник, представляясь работником мебельного магазина, обманул несколько ростовчан. Мужчина предлагал своим знакомым приобрести по выгодной стоимости диваны. Он приводил покупателей в мебельный магазин, где они выбирали понравившиеся модели. Подозреваемый брал предоплату и обещал через несколько дней доставить мебель домой к покупателям. Однако никакой товар он так никому и не привез, и после получения предоплаты переставал выходить на связь.

- Был задержан 32-летний подозреваемый в мошенничестве,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Мужчина заключен под стражу. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Общая сумма ущерба составила около ста тысяч рублей.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

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