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Мошенник, представляясь работником мебельного магазина, обманул несколько ростовчан

Мошенник, представляясь работником мебельного магазина, обманул несколько ростовчан

Мошенник, представляясь работником мебельного магазина, обманул несколько ростовчан. Мужчина предлагал своим знакомым приобрести по выгодной стоимости диваны. Он приводил покупателей в мебельный магазин, где они выбирали понравившиеся модели. Подозреваемый брал предоплату и обещал через несколько дней доставить мебель домой к покупателям. Однако никакой товар он так никому и не привез, и после получения предоплаты переставал выходить на связь.
- Был задержан 32-летний подозреваемый в мошенничестве,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Мужчина заключен под стражу. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Общая сумма ущерба составила около ста тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
Если вам что-либо известно о противоправных действиях подозреваемого,
сообщите по телефонам: 8 (863) 249-10-13 и 8 (989) 515-20-20.

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