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Мошенник из Ростовской области заработал на своих знакомых порядка 2 млн рублей

Мошенник из Ростовской области заработал на своих знакомых порядка 2 млн рублей
Мошенник из Ростовской области заработал на своих знакомых порядка 2 млн рублей. Молодой человек «работал» в Азове.

По предварительным данным, 23-летний молодой человек узнавал, кто из его знакомых планирует заменить автомобиль, и предлагал им свою помощь. Парень забирал у них машины, чтобы якобы продать их или заменить на новые. Получив транспортное средство, злоумышленник переставал выходить на связь. От действий молодого мошенника пострадали пять человек. Сумма ущерба составила порядка двух миллионов рублей.

- В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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