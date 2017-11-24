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Мошенница из Ростовской области заработала на поддельном договоре 100 тыс рублей

Мошенница из Ростовской области заработала на поддельном договоре 100 тыс рублей
Мошенница из Ростовской области заработала на поддельном договоре 100 тыс рублей. Подозреваемую задержали в Родионо-Несветаевском районе.

По предварительной информации, 36-летняя женщина, узнав о проблеме со страховыми выплатами одного из местных жителей, предложила ему свою помощь. Получив согласие, она составила поддельный страховой договор. Потерпевший внес по нему взнос в размере 100 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленница перестала выходить на связь.

-В отношении 36-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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