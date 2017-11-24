Мошенница из Ростовской области заработала на поддельном договоре 100 тыс рублей



Мошенница из Ростовской области заработала на поддельном договоре 100 тыс рублей. Подозреваемую задержали в Родионо-Несветаевском районе.



По предварительной информации, 36-летняя женщина, узнав о проблеме со страховыми выплатами одного из местных жителей, предложила ему свою помощь. Получив согласие, она составила поддельный страховой договор. Потерпевший внес по нему взнос в размере 100 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленница перестала выходить на связь.



-В отношении 36-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.