Момент смертельной аварии на трассе в Ростовской области попал на видео





В Сети появилось видео аварии с участием грузовиков, в которой погиб 51-летний мужчина. Запись с видеорегистратора опубликовали в сообществе «Омбудсмен полиции».



На кадрах видно, как фура на большой скорости врезалась в «ВАЗ-2106», поворачивавший в направлении хутора Погорелов. После столкновения легковушка вылетела на встречную полосу, где врезалась в ещё одну фуру. Удар был такой силы, что пассажир «шестёрки» вылетел из машины на дорогу. В результате отечественный автомобиль буквально раздавило, а 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.



Напомним, ДТП произошло 25 марта около 16 часов на 292-м километре трассы Волгоград - Каменск. Водитель ВАЗа с множественными травмами был доставлен в больницу.



