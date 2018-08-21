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Молодой житель Ростовской области получил ожоги второй степени при пожаре в пристройке

Молодой житель Ростовской области получил ожоги второй степени при пожаре в пристройке
Фото: Khersonline.net

В Октябрьском районе при пожаре пострадал 28-летний местный житель. Возгорание произошло в посёлке Каменоломни 22 августа.

Около трёх часов дня на улице 40 лет Октября загорелась пристройка к частному дому. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 10 квадратных метров.
- В результате пожара пострадал 28-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - У него ожоги рук и тела второй степени. Пострадавший госпитализирован.

На тушение выезжали два пожарных расчета. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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