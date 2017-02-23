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Молодой парень украл холодильник за 200 тыс. руб. в Ростове

Молодой парень украл холодильник за 200 тыс. руб. в Ростове

20-летний парень украл холодильник за 200 тыс. руб. в Ростове. По данным ГУ МВД по Ростовской области, 20 февраля молодой человек проник на территорию строящегося частного дома на улице Односторонней. В доме уже стоял холодильник, за который хозяева отдали около 200 тыс. руб. Злоумышленник погрузил его в тачку и скрылся.

На следующий день хозяйка приехала, чтобы проверить дом. Не обнаружив там холодильника, она обратилась в полицию. Молодого человека задержали 23 февраля.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Его грозит до пяти лет лишения свободы.

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