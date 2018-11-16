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Молодой парень погиб под поездом в Ростовской области

Молодой парень погиб под поездом в Ростовской области
Житель Ростовской области попал под колёса грузового поезда. Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября на перегоне Глубокое — Каменское.

Евгений Ч. решил перебежать железную дорогу. Он не убедился в том, что рядом нет поезда, и ступил на рельсы. В этот момент по дороге шёл состав. Машинист экстренно затормозил, увидев парня, но столкновения не избежал. От полученных травм Евгений сразу скончался.

- Предварительно, причиной гибели дончанина стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. – По данному факту ведётся проверка.

Остаётся неизвестным, как молодой человек оказался ночью на железнодорожных путях. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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