Молодой парень погиб под поездом в Ростовской области



Житель Ростовской области попал под колёса грузового поезда. Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября на перегоне Глубокое — Каменское.



Евгений Ч. решил перебежать железную дорогу. Он не убедился в том, что рядом нет поезда, и ступил на рельсы. В этот момент по дороге шёл состав. Машинист экстренно затормозил, увидев парня, но столкновения не избежал. От полученных травм Евгений сразу скончался.



- Предварительно, причиной гибели дончанина стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. – По данному факту ведётся проверка.



Остаётся неизвестным, как молодой человек оказался ночью на железнодорожных путях. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.