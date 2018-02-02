Молодой мужчина погиб в Ростовской области, упав в колодец



Фото: Gazeta13.ru



В городе Донецке погиб молодой местный житель. Мужчина упал в колодец.



ЧП произошло в субботу, 3 февраля. По предварительным данным, 30-летний дончанин был пьян. По неосторожности он упал в колодец и в результате полученных травм скончался на месте происшествия.

- Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, - прокомментировали в следственном управлении Ростовской области. – Назначена судебно-медицинская экспертиза.



В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.