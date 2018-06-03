Молодой человек, пытаясь сбежать из отдела полиции в Ростове, выпал из окна





Житель Ростова, пытаясь сбежать из отдела полиции через окно, сорвался с четвертого этажа.



ЧП произошло в отделе полиции № 2 на проспекте Стачки. По предварительным данным, ранее судимого за совершение хищения 27-летнего ростовчанина пригласили в полицию, чтобы взять с него объяснение.

- Находясь в здании полиции, он прошёл в туалет и, повредив замок внешней решетки окна, попытался выбраться через него, но сорвался вниз, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - Сотрудники полиции вызвали пострадавшему скорую помощь. С полученными травмами он был госпитализирован.



Представитель регионального СКР добавила, что по факту происшествия начата проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.



Добавим, что подобный случай уже происходил в ОП № 2 год назад. Так, 24 мая 2017 года из окна третьего этажа выпал задержанный по подозрению в преступлении по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…».