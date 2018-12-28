Молодой человек погиб в результате пожара в Таганроге



В Таганроге 30 декабря случился пожар с погибшим. Возгорание произошло на первом этаже многоэтажки на улице Свободы.



Жильцы дома рассказали, что дымом заволокло верхние этажи, из-за чего люди не могли выбраться из своих квартир. Жителей эвакуировали пожарные. Некоторых пришлось спасать через окна.







В результате происшествия погиб 32-летний молодой человек, который снимал квартиру. По предварительным данным, жилец заснул, оставив включённым обогреватель.



Фото, видео: vk.com/taginfo



