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Молодой человек погиб в результате пожара в Таганроге

Молодой человек погиб в результате пожара в Таганроге
В Таганроге 30 декабря случился пожар с погибшим. Возгорание произошло на первом этаже многоэтажки на улице Свободы.

Жильцы дома рассказали, что дымом заволокло верхние этажи, из-за чего люди не могли выбраться из своих квартир. Жителей эвакуировали пожарные. Некоторых пришлось спасать через окна.



В результате происшествия погиб 32-летний молодой человек, который снимал квартиру. По предварительным данным, жилец заснул, оставив включённым обогреватель.

Фото, видео: vk.com/taginfo

Молодой человек погиб в результате пожара в ТаганрогеМолодой человек погиб в результате пожара в ТаганрогеМолодой человек погиб в результате пожара в ТаганрогеМолодой человек погиб в результате пожара в Таганроге

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