Молодой человек погиб под колёсами поезда на Дону



В Зверево грузовой поезд насмерть сбил 23-летнего молодого человека. Трагедия случилась 19 декабря около 16 часов на перегоне станций Замчалово — Зверево.



На 1 083-м километре путей парень решил перебежать рельсы перед идущим составом.



Машинист, увидев его, подал сигнал и стал экстренно тормозить. Увы, расстояние было слишком маленьким. Поезд не успел остановиться и сбил парня. Он скончался на месте от полученных травм.



- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.