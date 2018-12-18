Молодой человек погиб под колёсами поезда на Дону
В Зверево грузовой поезд насмерть сбил 23-летнего молодого человека. Трагедия случилась 19 декабря около 16 часов на перегоне станций Замчалово — Зверево.
На 1 083-м километре путей парень решил перебежать рельсы перед идущим составом.
Машинист, увидев его, подал сигнал и стал экстренно тормозить. Увы, расстояние было слишком маленьким. Поезд не успел остановиться и сбил парня. Он скончался на месте от полученных травм.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.