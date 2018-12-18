Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Молодой человек погиб под колёсами поезда на Дону

Молодой человек погиб под колёсами поезда на Дону
В Зверево грузовой поезд насмерть сбил 23-летнего молодого человека. Трагедия случилась 19 декабря около 16 часов на перегоне станций Замчалово — Зверево.

На 1 083-м километре путей парень решил перебежать рельсы перед идущим составом.

Машинист, увидев его, подал сигнал и стал экстренно тормозить. Увы, расстояние было слишком маленьким. Поезд не успел остановиться и сбил парня. Он скончался на месте от полученных травм.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.