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Молодая жительница Дона убила свою подругу

Молодая жительница Дона убила свою подругу

В Краснодаре задержана 27-летняя жительница Ростовской области, подозреваемая в убийстве своей подруги.

29 июня в собственной квартире было обнаружено тело 31-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. В ходе расследования убийства молодой ростовчанки следователи выяснили, что к смерти причастна её подруга.

Подозреваемую задержали в Краснодаре, где она пыталась скрыться от правоохранителей.
- Установлено, что между женщинами во время распития спиртного произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой подозреваемая ударила свою подругу кухонным ножом не менее 30 раз, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - От полученных ножевых ранений ростовчанка скончалась.

Когда девушка поняла, что подруга мертва, забрала из квартиры украшения погибшей и скрылась. Спрятаться она решила на территории соседнего региона.

Как выяснилось, ранее 27-летняя жительница Ростовской области была судима за кражу и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время она заключена под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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