Молодая жительница Дона убила свою подругу





В Краснодаре задержана 27-летняя жительница Ростовской области, подозреваемая в убийстве своей подруги.



29 июня в собственной квартире было обнаружено тело 31-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. В ходе расследования убийства молодой ростовчанки следователи выяснили, что к смерти причастна её подруга.



Подозреваемую задержали в Краснодаре, где она пыталась скрыться от правоохранителей.

- Установлено, что между женщинами во время распития спиртного произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой подозреваемая ударила свою подругу кухонным ножом не менее 30 раз, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - От полученных ножевых ранений ростовчанка скончалась.



Когда девушка поняла, что подруга мертва, забрала из квартиры украшения погибшей и скрылась. Спрятаться она решила на территории соседнего региона.



Как выяснилось, ранее 27-летняя жительница Ростовской области была судима за кражу и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время она заключена под стражу.



Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.