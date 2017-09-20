Молодая женщина умерла посреди улицы в Ростовской области
Молодая женщина умерла посреди улицы в станице Егорлыкской Ростовской области.
Днём 21 сентября на улице Октябрьской 35-летняя местная жительница почувствовала себя плохо. Она медленно присела на асфальт и потеряла сознание. Прохожие вызвали «скорую» и попытались оказать помощь до приезда медиков.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи только констатировала смерть пациентки. Причину смерти молодой дончанки должны установить эксперты.