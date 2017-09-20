Авторизация

Регистрация


  • USD 58.22
  • EUR 69.26
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Молодая женщина умерла посреди улицы в Ростовской области

Молодая женщина умерла посреди улицы в Ростовской области
Молодая женщина умерла посреди улицы в станице Егорлыкской Ростовской области.

Днём 21 сентября на улице Октябрьской 35-летняя местная жительница почувствовала себя плохо. Она медленно присела на асфальт и потеряла сознание. Прохожие вызвали «скорую» и попытались оказать помощь до приезда медиков.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи только констатировала смерть пациентки. Причину смерти молодой дончанки должны установить эксперты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.