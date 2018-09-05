Молодая мама скончалась в Ростовской области при загадочных обстоятельствах



Молодая мама скончалась в Ростовской области при загадочных обстоятельствах. 27-летней Натальи А. не стало 30 августа.



По информации портала DonDay.ru, Наталья никогда не жаловалась на свое здоровье. Она воспитывала дочь и работала в детском саду. 26 августа она почувствовала недомогание. Состояние становилось хуже с каждой минутой. Родные вызвали «скорую», и в тяжелом состоянии женщину доставили в больницу.



Несмотря на все усилия врачей, она скончалась спустя несколько дней.



Некоторые друзья полагают, что причиной смерти стала врачебная ошибка.



- Мы точно не знаем, что могло стать причиной смерти Натальи, - рассказала ее сестра Людмила. - По предварительной информации, некоторые органы были сильно увеличены. Но окончательно результаты будут известны только после проведения экспертизы.



С девушкой простились 2 сентября в родном селе.