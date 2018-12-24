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Младенец упал с кроватки и попал в больницу в Ростове

Младенец упал с кроватки и попал в больницу в Ростове
В Ростове грудной ребёнок попал в больницу, получив травму головы при падении с кроватки. Это произошло вечером 25 декабря в переулке Божомском.

Издание DonDay.ru сообщает, что Татьяна К. уложила трёхмесячного сына спать и стала заниматься домашними делами. Едва она вышла из комнаты, как сразу услышала истошный крик малыша. Влетев обратно в спальню, женщина увидела, что он лежит на полу.

Видимо, перегородка кроватки была опущена. Ворочаясь, ребёнок оказался на краю и упал. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Угрозы жизни мальчика нет. Вместе с мамой он находится на лечении в стационаре.

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