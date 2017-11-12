Младенец пострадал в массовом ДТП на трассе в Ростовской области





В Ростовской области в массовом ДТП на трассе Ростов – Таганрог пострадал младенец. Авария произошла около 18 часов 13 ноября в Неклиновском районе.



По предварительным данным, 23-летний водитель «Хендай Акцент» врезался во встречный грузовик МАН, под управлением 39-летнего водителя. Затем «Хендай» столкнулся с попутной «Киа Рио». Последняя, в свою очередь, врезалась в «Фольксваген Амарок».

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель «Хендай», а также ребенок 2017 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.