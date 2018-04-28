Минивэн «Ситроен» сгорел на Чкаловском в Ростове



В посёлке Чкаловском в Ростове сгорел минивэн «Ситроен». Пожар произошёл днём 29 апреля на улице Вятской.



Как рассказали свидетели происшествия, очаг возгорания находился в салоне автомобиля. Огонь быстро распространился по всей машине.

Через несколько минут минивэн полностью был объят пламенем. Пожарные прибыли на место ЧП примерно через 10 минут. Но к этому времени «Ситроен» успел полностью выгореть. Кроме того, загорелось дерево, под которым автомобиль был припаркован.



Спасатели ликвидировали пожар в течение пары минут. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

