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Минивэн «Ситроен» сгорел на Чкаловском в Ростове

Минивэн «Ситроен» сгорел на Чкаловском в Ростове
В посёлке Чкаловском в Ростове сгорел минивэн «Ситроен». Пожар произошёл днём 29 апреля на улице Вятской.

Как рассказали свидетели происшествия, очаг возгорания находился в салоне автомобиля. Огонь быстро распространился по всей машине.
Через несколько минут минивэн полностью был объят пламенем. Пожарные прибыли на место ЧП примерно через 10 минут. Но к этому времени «Ситроен» успел полностью выгореть. Кроме того, загорелось дерево, под которым автомобиль был припаркован.

Спасатели ликвидировали пожар в течение пары минут. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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