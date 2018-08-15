Микроволновка и обогреватель: в Ростовской области парень обокрал частный дом



В Ростовской области 27-летний парень обокрал частный дом. Подозреваемого задержали 17 августа.



По предварительным данным, пока хозяйка была в отъезде, подозреваемый разбил окно и залез в дом. Из жилища парень забрал микроволновую печь и масляный обогреватель. Похищенное молодой человек спрятал у себя в доме. Украденное он собирался продать.



Парня задержали и доставили в полицию, а похищенное вернули хозяйке.



- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.