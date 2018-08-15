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Микроволновка и обогреватель: в Ростовской области парень обокрал частный дом

Микроволновка и обогреватель: в Ростовской области парень обокрал частный дом
В Ростовской области 27-летний парень обокрал частный дом. Подозреваемого задержали 17 августа.

По предварительным данным, пока хозяйка была в отъезде, подозреваемый разбил окно и залез в дом. Из жилища парень забрал микроволновую печь и масляный обогреватель. Похищенное молодой человек спрятал у себя в доме. Украденное он собирался продать.

Парня задержали и доставили в полицию, а похищенное вернули хозяйке.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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