Микроавтобус с пассажирами упал с моста в Ростовской области: один человек погиб





Микроавтобус с пассажирами рухнул с моста в Ростовской области. Авария произошла рано утром 24 января в хуторе Ерофеевка Тарасовского района.



По предварительным данным, 33-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» разогнался при подъеме на мост, он не справился с управлением на скользкой дороге и упал в замерзшую реку.

- В результате происшествия на месте аварии погибла 65-летняя пенсионерка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Еще трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка.