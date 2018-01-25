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Микроавтобус «Мерседес-Бенц» врезался в дерево на трассе Ростов - Таганрог

Микроавтобус «Мерседес-Бенц» врезался в дерево на трассе Ростов - Таганрог
Фото Ильи Сердюкова

В Ростовской области на трассе Ростов -
Таганрог микроавтобус «Мерседес-Бенц» врезался в дерево.

Авария произошла на 850-м километре автодороги недалеко от села Приморка около 5 часов утра 27 января.
- По предварительным данным, 52-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд в левый резерв дороги и врезался в дерево, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В результате происшествия пострадали три человека: водитель и два его пассажира, 56 и 28 лет. По словам автомобилистов, проезжавших в это время по трассе, причиной аварии могла стать скользкая дорога.

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