Микроавтобус «Мерседес-Бенц» врезался в дерево на трассе Ростов - Таганрог



Фото Ильи Сердюкова



В Ростовской области на трассе Ростов -

Таганрог микроавтобус «Мерседес-Бенц» врезался в дерево.



Авария произошла на 850-м километре автодороги недалеко от села Приморка около 5 часов утра 27 января.

- По предварительным данным, 52-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд в левый резерв дороги и врезался в дерево, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



В результате происшествия пострадали три человека: водитель и два его пассажира, 56 и 28 лет. По словам автомобилистов, проезжавших в это время по трассе, причиной аварии могла стать скользкая дорога.