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МИД России оказывает содействие осужденной ростовчанке Дапирка

МИД России оказывает содействие осужденной ростовчанке Дапирка
Министерство иностранных дел РФ оказывает содействие осужденной во Вьетнаме ростовчанке Марии Дапирка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, Генконсульство России находится в тесном контакте с Марией и ее адвокатами, а также оказывает им необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий.

- Особое внимание ведомство уделяет соблюдению ее прав и законных интересов, - говорится в комментарии официального представителя МИД России.

Напомним, 4 мая Марию Дапирка приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. В ее чемодане нашли три килограмма кокаина.

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