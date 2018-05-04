МИД России оказывает содействие осужденной ростовчанке Дапирка
Министерство иностранных дел РФ оказывает содействие осужденной во Вьетнаме ростовчанке Марии Дапирка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации пресс-службы, Генконсульство России находится в тесном контакте с Марией и ее адвокатами, а также оказывает им необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий.
- Особое внимание ведомство уделяет соблюдению ее прав и законных интересов, - говорится в комментарии официального представителя МИД России.
Напомним, 4 мая Марию Дапирка приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. В ее чемодане нашли три килограмма кокаина.