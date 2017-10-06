Местная жительница отравилась таблетками от простуды в Ростове
В Ростове местная жительница отравилась таблетками от простуды. Девушке понадобилась помощь медиков.
ЧП произошло на улице Платона Кляты 8 октября. 26-летняя девушка простудилась. Дома она приняла десяток противовирусных препаратов. Внезапной ей стало плохо, и она потеряла сознание. Очнувшись после обморока, ростовчанка вызвала «скорую».
С диагнозом «острое отравление медикаментами» девушку доставили в больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает, сообщает DonDay.ru.