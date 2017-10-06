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Местная жительница отравилась таблетками от простуды в Ростове

Местная жительница отравилась таблетками от простуды в Ростове
В Ростове местная жительница отравилась таблетками от простуды. Девушке понадобилась помощь медиков.

ЧП произошло на улице Платона Кляты 8 октября. 26-летняя девушка простудилась. Дома она приняла десяток противовирусных препаратов. Внезапной ей стало плохо, и она потеряла сознание. Очнувшись после обморока, ростовчанка вызвала «скорую».

С диагнозом «острое отравление медикаментами» девушку доставили в больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает, сообщает DonDay.ru.

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