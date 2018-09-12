Мертвым нашли 38-летнего жителя Таганрога



В Ростовской области мертвым нашли 38-летнего мужчину, пропавшего почти неделю назад. Виталий Б. ушел из дома в Таганроге 8 сентября, сообщает информационный портал DonDay.ru.



Когда мужчина не вернулся домой, родители объявили его в розыск. По словам местных жителей, его видели избитым, практически в бессознательном состоянии, возле одного из магазинов города.



Узнав об этом, родные обзвонили все больницы Таганрога. 12 сентября Виталия нашли в морге одной из больниц.



По предварительным данным, смерть мужчины наступила не от полученных травм, а от отравления суррогатным алкоголем.