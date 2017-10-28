Мёртвого ребенка в целлофановом пакете нашли в Ростовской области





В Ростовской области нашли мёртвого ребенка в целлофановом пакете. Труп мальчика обнаружили 29 октября в одной из квартир на улице Ионова в Шахтах.



По предварительной информации, примерно за 1-2 дня до этого 16-летняя девушка родила в съёмной квартире мальчика. Новорожденный оказался мёртв. Юная мать завернула тельце в пакет и оставила в ванной комнате.

- Каких-либо видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

- Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины и давности наступления смерти ребёнка.



Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, тельце новорожденного нашёл владелец квартиры.