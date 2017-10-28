Авторизация

Регистрация


  • USD 58.08
  • EUR 67.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Мёртвого ребенка в целлофановом пакете нашли в Ростовской области

Мёртвого ребенка в целлофановом пакете нашли в Ростовской области

В Ростовской области нашли мёртвого ребенка в целлофановом пакете. Труп мальчика обнаружили 29 октября в одной из квартир на улице Ионова в Шахтах.

По предварительной информации, примерно за 1-2 дня до этого 16-летняя девушка родила в съёмной квартире мальчика. Новорожденный оказался мёртв. Юная мать завернула тельце в пакет и оставила в ванной комнате.
- Каких-либо видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
- Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины и давности наступления смерти ребёнка.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, тельце новорожденного нашёл владелец квартиры.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.