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Мертвого пенсионера нашли в пруду в Ростовской области

Мертвого пенсионера нашли в пруду в Ростовской области
Фото: Usleep.ru
В Ростовской области в пруду обнаружили тело пенсионера. Труп мужчины был найден в водоеме села Кулешовка, сообщает DonDay Азов.

Тело дончанина, на вид которому - более 60 лет, достали из воды спасатели. Вероятно, мужчина ловил рыбу, не удержал равновесие и упал в пруд. Пенсионер не смог сам выплыть на поверхность. Его рыболовный комбинезон набрал в себя большое количество воды и потянул пострадавшего вниз.

В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего. Точная причина его смерти станет известна после экспертизы.

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