Мертвого пенсионера нашли в пруду в Ростовской области



Фото: Usleep.ru

В Ростовской области в пруду обнаружили тело пенсионера. Труп мужчины был найден в водоеме села Кулешовка, сообщает DonDay Азов.



Тело дончанина, на вид которому - более 60 лет, достали из воды спасатели. Вероятно, мужчина ловил рыбу, не удержал равновесие и упал в пруд. Пенсионер не смог сам выплыть на поверхность. Его рыболовный комбинезон набрал в себя большое количество воды и потянул пострадавшего вниз.



В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего. Точная причина его смерти станет известна после экспертизы.