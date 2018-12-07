Мёртвого младенца в пакете нашли под Ростовом в лесу



Под Ростовом в Аксае нашли мёртвого младенца. Тельце малыша обнаружили 8 декабря местные жители в лесополосе.



Младенец был завёрнут в тряпку и уложен в целлофановый пакет.

- Тело ребёнка находилось на расстоянии около двух километров от проспекта Аксайский, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – На теле новорожденного мальчика видимых телесных повреждений не обнаружено.



По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают личность матери ребёнка и все обстоятельства его смерти.