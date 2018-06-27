Мексиканского болельщика оштрафовали в Ростове за вождение в нетрезвом виде



Мексиканского болельщика оштрафовали в Ростове за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба Кировского района.



Гражданина Мексики задержали сотрудники ДПС, и оказалось, что он находится в нетрезвом виде. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».



Суд признал гражданина Мексики виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.