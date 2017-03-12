Медучреждение в Ростове оцепили из-за подозрительного чемодана





Медучреждение в Ростове оцепили из-за подозрительного чемодана и угрозы взрыва. Странный предмет возле клинико-диагностического центра «Здоровье» заметил охранник в десять часов утра 14 марта, сообщает DonDay.ru.



Сотрудники центра вызвали полицию на улицу Волкова, 12. Однако работники правоохранительных органов приехали только через два часа. Сейчас бесхозный чемодан проверяют, а вокруг выставили оцепление.



Диагностический центр временно приостановил свою работу из-за угрозы взрыва. Люди, записавшиеся на прием, не смогут посетить клинику, пока полиция не установит, что бесхозный предмет не несет опасности.