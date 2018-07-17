Медики Ростова борются за жизнь трехлетней малышки, выпавшей из окна на втором этаже



В Ростове врачи борются за жизнь малышки, упавшей с высоты второго этажа. Трагедия случилась около 8 часов утра 17 июля на улице Вавилова, сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации издания, трехлетнюю девочку родители оставили под присмотром бабушки и дедушки. Когда пенсионеры отвлеклись, малышка подошла к окну. Забравшись на подоконник, кроха оперлась о москитную сетку. Она не выдержала, и девочка упала на землю.



Увидев распахнутое окно без сетки, бабушка поняла, что случилось, и вызвала скорую помощь.



Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. Малышка находится в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь.