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Медики Ростова борются за жизнь трехлетней малышки, выпавшей из окна на втором этаже

Медики Ростова борются за жизнь трехлетней малышки, выпавшей из окна на втором этаже
В Ростове врачи борются за жизнь малышки, упавшей с высоты второго этажа. Трагедия случилась около 8 часов утра 17 июля на улице Вавилова, сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, трехлетнюю девочку родители оставили под присмотром бабушки и дедушки. Когда пенсионеры отвлеклись, малышка подошла к окну. Забравшись на подоконник, кроха оперлась о москитную сетку. Она не выдержала, и девочка упала на землю.

Увидев распахнутое окно без сетки, бабушка поняла, что случилось, и вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. Малышка находится в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь.

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