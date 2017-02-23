МЧС: «Уровень воды в затопленных деревнях Ростовской области спал, люди вернулись в свои дома»





Уровень воды в реке Загиста Заветинского района Ростовской области спал. Как сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области, днем 25 февраля вода вошла в русло реки. 15 человек, которых отселили из зоны потопа, вернулись в свои дома.



Ситуация в Тацинском районе тоже стабилизировалась. Уровень воды в реке Кагальник спал. Семь человек, которых отселили из зоны подтопления, вернулись домой.



МЧС сообщает, что в обоих районах нормально функционируют системы ЖКХ: у людей есть электричество, отопление и водоснабжение.