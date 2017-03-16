«Мазда» врезалась в автобус в Ростове: пострадали три человека





В Ростове водитель иномарки спровоцировал аварию, в которой пострадал он сам и два пассажира автобуса.



ДТП произошло 17 марта около часа дня в районе дома № 43 по улице Советской. По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки ехал по 6-й линии со стороны улицы Первой майской. Автомобилист не пропустил автобус, следовавший по маршруту № 98, в результате произошло столкновение. В момент аварии автобусом «ЛиАЗ» управлял 31-летний водитель.



- В результате аварии водитель «Мазды» и два пассажира автобуса - 64-летняя женщина и 58-летний мужчина получили травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшие доставлены в больницу.



По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

