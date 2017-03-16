Авторизация

Регистрация
  • USD 57.93
  • EUR 62.37
Новости

Происшествия

0

«Мазда» врезалась в автобус в Ростове: пострадали три человека

«Мазда» врезалась в автобус в Ростове: пострадали три человека

В Ростове водитель иномарки спровоцировал аварию, в которой пострадал он сам и два пассажира автобуса.

ДТП произошло 17 марта около часа дня в районе дома № 43 по улице Советской. По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки ехал по 6-й линии со стороны улицы Первой майской. Автомобилист не пропустил автобус, следовавший по маршруту № 98, в результате произошло столкновение. В момент аварии автобусом «ЛиАЗ» управлял 31-летний водитель.

- В результате аварии водитель «Мазды» и два пассажира автобуса - 64-летняя женщина и 58-летний мужчина получили травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!