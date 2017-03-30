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«Мазда» перевернулась в Ростове, пострадали три человека

«Мазда» перевернулась в Ростове, пострадали три человека

В Ростове перевернулась «Мазда-6». Из-за аварии в больнице оказались три человека.

Авария произошла 1 апреля около 5 утра на улице Малиновского. Предположительно, 30-летний водитель иномарки ехал со стороны проспекта Стачки. В районе дома № 86 он не справился с управлением на кольце и врезался в бетонное ограждение. От удара легковушку отбросило на газон. Прежде чем остановиться, иномарка несколько раз перевернулась. Но к приезду сотрудников полиции, автомобиль уже стоял на колёсах.

Помощь врачей понадобилась водителю иномарки и двум его пассажирам 27 и 29 лет, сообщили в ГИБДД Ростовской области. Сейчас инспектора выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

«Мазда» перевернулась в Ростове, пострадали три человека«Мазда» перевернулась в Ростове, пострадали три человека«Мазда» перевернулась в Ростове, пострадали три человека

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