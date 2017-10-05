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«Мазда» и «СанЙонг» столкнулись в Ростовской области: пострадали женщина и 14-летняя девочка

«Мазда» и «СанЙонг» столкнулись в Ростовской области: пострадали женщина и 14-летняя девочка
«Мазда» и «СанЙонг» столкнулись в Ростовской области: пострадали женщина и 14-летняя девочка. Авария произошла на Харьковском шоссе в Новочеркасске 7 октября около 17.30. Об этом сообщает портал DonDay – Новочеркасск.

По информации издания, водитель на «Шевроле» ехал из центра города. Он развернулся на светофоре и остановился, пропуская встречные автомобили. Следом за ним супруга за рулем «Мазды 3» попыталась повторить тот же маневр, но не пропустила едущий на встречу «СанЙонг». Произошло столкновение. От удара «Мазда» несколько раз перевернулась, разбросав повсюду свои запчасти.

В результате аварии пострадали водитель и 14-летня пассажирка Мазды. Они были доставлены в больницу.

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