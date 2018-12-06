Майора полиции осудили за взятку в Ростовской области



В Ростовской области вынесли приговор майору полиции за взятку. Морозовский районный суд приговорил его к условному сроку, штрафу и лишению звания.



Известно, что осужденный получил 50 тысяч рублей через посредника. Когда факт мошенничества раскрыли, правоохранителя задержали.



Суд приговорил его к трем с половиной годам условного срока и штрафу в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, полицейского лишили звания майора и запретили работать в органах, связанных с выполнением функций представителя власти, сроком на два года.



- Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - отметили в пресс-службе Морозовского районного суда.