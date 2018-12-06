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Майора полиции осудили за взятку в Ростовской области

Майора полиции осудили за взятку в Ростовской области
В Ростовской области вынесли приговор майору полиции за взятку. Морозовский районный суд приговорил его к условному сроку, штрафу и лишению звания.

Известно, что осужденный получил 50 тысяч рублей через посредника. Когда факт мошенничества раскрыли, правоохранителя задержали.

Суд приговорил его к трем с половиной годам условного срока и штрафу в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, полицейского лишили звания майора и запретили работать в органах, связанных с выполнением функций представителя власти, сроком на два года.

- Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - отметили в пресс-службе Морозовского районного суда.

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