Мать вывихнула руку своей полуторогодовалой дочери в Ростове



Мать вывихнула руку своей полуторогодовалой дочери в Ростове. Инцидент случился вечером 21 ноября на улице Кривоноса. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации издания мама неосторожно дернула кроху за руку, и девочка начала плакать от острой боли. Испугавшись, ростовчанка вызвала скорую помощь. Приехавшим медикам она объяснила, что сама не знает, как смогла травмировать свою дочь. Врачи дали крохе обезболивающее и наложили повязку.



-Девочку доставили в детскую травматологию, - пояснил источник.