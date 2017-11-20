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Мать вывихнула руку своей полуторогодовалой дочери в Ростове

Мать вывихнула руку своей полуторогодовалой дочери в Ростове
Мать вывихнула руку своей полуторогодовалой дочери в Ростове. Инцидент случился вечером 21 ноября на улице Кривоноса. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания мама неосторожно дернула кроху за руку, и девочка начала плакать от острой боли. Испугавшись, ростовчанка вызвала скорую помощь. Приехавшим медикам она объяснила, что сама не знает, как смогла травмировать свою дочь. Врачи дали крохе обезболивающее и наложили повязку.

-Девочку доставили в детскую травматологию, - пояснил источник.

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