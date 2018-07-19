Мать оставила маленького сына в машине посреди дороги в Ростове-на-Дону: видео



В центре Ростова мальчик остался один в машине, припаркованной посреди дороги: видео. ЧП произошло около 11 часов утра 19 июля на Социалистической улице. Кадры с места инцидента очевидцы разместили в соцсети.



Как видно на записи, машину с мальчиком внутри женщина оставила практически посреди дороги и ушла по своим делам.Ребенок вышел из автомобиля на проезжую часть. Малыш едва не угодил под колеса проезжающей машины. К счастью, ее владелец вовремя увидел кроху и затормозил.



- Хотелось бы знать, что думает мать о безопасности своего ребенка? - возмущается автор публикации.



В результате малыш дожидался прихода мамы под присмотром неравнодушного горожанина.

