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Мать оставила маленького сына в машине посреди дороги в Ростове-на-Дону: видео

Мать оставила маленького сына в машине посреди дороги в Ростове-на-Дону: видео
В центре Ростова мальчик остался один в машине, припаркованной посреди дороги: видео. ЧП произошло около 11 часов утра 19 июля на Социалистической улице. Кадры с места инцидента очевидцы разместили в соцсети.

Как видно на записи, машину с мальчиком внутри женщина оставила практически посреди дороги и ушла по своим делам.Ребенок вышел из автомобиля на проезжую часть. Малыш едва не угодил под колеса проезжающей машины. К счастью, ее владелец вовремя увидел кроху и затормозил.

- Хотелось бы знать, что думает мать о безопасности своего ребенка? - возмущается автор публикации.

В результате малыш дожидался прихода мамы под присмотром неравнодушного горожанина.

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